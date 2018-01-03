Трамп поддержит протестующих иранцев «когда придет время»

Президент США Дональд Трамп заявил о своем уважении к гражданам Ирана, которые «борются против коррумпированного правительства». Об этом глава Белого дома написал в среду, 3 января в своем Twitter.







Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время», - заверил Трамп.



Протесты в Иране начались 28 декабря. Власти страны обвинили в их организации американцев и саудитов. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН ранее заявил, что мятеж в Иране готовился давно и развивается он по сирийскому сценарию.