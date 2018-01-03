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Трамп поддержит протестующих иранцев «когда придет время»

3 Января 2018 в 17:42
Трамп поддержит протестующих иранцев «когда придет время»

Президент США Дональд Трамп заявил о своем уважении к гражданам Ирана, которые «борются против коррумпированного правительства». Об этом глава Белого дома написал в среду, 3 января в своем Twitter.


«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время», - заверил Трамп.

Протесты в Иране начались 28 декабря. Власти страны обвинили в их организации американцев и саудитов. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН ранее заявил, что мятеж в Иране готовился давно и развивается он по сирийскому сценарию.

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