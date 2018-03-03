Трамп по медицинским показаниям отказался от любимого фастфуда

71-летний Дональд Трамп, известный своим пристрастием к фастфуду, вынужден по рекомендации врача временно сесть на диету и отказаться от чизбургеров в пользу более здоровой пищи, передает ТАСС.

Как сообщается, главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил действующему президенту США о риске ожирения: вес Трампа составлял 108 килограммов при росте 190 сантиметров. Главе США не хватало всего одного около 400 граммов до нижней границы ожирения по американской методике.

Джексон рекомендовал Трампу потреблять меньше углеводов и жиров, по мере возможности исключить из рациона говядину.

Трамп уже две недели ни разу не ел гамбургеры, но иногда делает себе поблажки: на этой неделе он один раз съел за завтраком жареный бекон.

Чизбургер — вид гамбургера с обязательным добавлением сыра. В дополнение к мясу может иметь большое количество разнообразных приправ, например: кетчуп и майонез. Как правило, стоимость чизбургера немногим превышает стоимость гамбургера за счёт стоимости добавляемого в сэндвич сыра. Благодаря добавлению сыра содержит на 20 % больше калорий, чем гамбургер.