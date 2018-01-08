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Трамп перенес вручение придуманной им премии за «фейковые новости» на неделю

8 Января 2018 в 15:02
Трамп перенес вручение придуманной им премии за «фейковые новости» на неделю

Президент США Дональд Трамп в официальном Twitter сообщил о переносе премии за «фейковые новости», которую придумал он сам.

По словам Трампа, вручение премии «самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ» состоится 17 января. Ранее сообщалось, что «награждение» пройдет 8 января, то есть в этот понедельник.

«Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!», – написал Трамп, слова которого приводит Газета.ру

В конце декабря 2017 года Папа Римский Франциск раскритиковал журналистов, которые вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из недостоверных новостей. «Фейковые новости» понтифик назвал серьезным грехом.

 

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