Трамп перенес вручение придуманной им премии за «фейковые новости» на неделю

Президент США Дональд Трамп в официальном Twitter сообщил о переносе премии за «фейковые новости», которую придумал он сам.

По словам Трампа, вручение премии «самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ» состоится 17 января. Ранее сообщалось, что «награждение» пройдет 8 января, то есть в этот понедельник.

«Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!», – написал Трамп, слова которого приводит Газета.ру

В конце декабря 2017 года Папа Римский Франциск раскритиковал журналистов, которые вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из недостоверных новостей. «Фейковые новости» понтифик назвал серьезным грехом.