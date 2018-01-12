Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Горячие новости

Трамп отменил визит в Великобританию из-за «плохой сделки»

12 Января 2018 в 12:25
Трамп отменил визит в Великобританию из-за «плохой сделки»

Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Великобританию. Об этом он написал в своей странице в Twitter. По его словам, такое решение связано с продажей предыдущим главой Соединённых Штатов Бараком Обамой здания посольства Лондону «за гроши».

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку», - цитируют слова Трампа «Известия».

Стоит отметить, что поездка Трампа в Великобританию переносится не первый раз. Так, изначально она должна была произойти в июне. После она перенеслась ещё два раза.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.