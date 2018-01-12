Трамп отменил визит в Великобританию из-за «плохой сделки»

Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Великобританию. Об этом он написал в своей странице в Twitter. По его словам, такое решение связано с продажей предыдущим главой Соединённых Штатов Бараком Обамой здания посольства Лондону «за гроши».

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку», - цитируют слова Трампа «Известия» .

Стоит отметить, что поездка Трампа в Великобританию переносится не первый раз. Так, изначально она должна была произойти в июне. После она перенеслась ещё два раза.