Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Горячие новости

Трамп отчитал Терезу Мэй за неправильную политику

14 Ноября 2018 в 12:31
Трамп отчитал Терезу Мэй за неправильную политику

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отчитал британского премьер-министра Терезу Мэй. Он раскритиковал ее за проводимую Лондоном политику. В частности, Трамп заявил, что Великобритания прилагает мало усилий для сдерживания Ирана, а также потакает нечестным, на его взгляд, торговым сделкам Европы с США, передает «Свободная пресса».

Отмечается, что Тереза Мэй позвонила Трампу, чтобы поздравить его с успехами Республиканской партии на прошедших в США выборах, сообщает RT. В это время американский лидер летел на самолете из Вашингтона в Париж. Указывается, что Трамп говорил с Мэй на повышенных тонах.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что европейские элиты находятся в поисках дальнейших путей развития ЕС, в том числе, рассматривая вариант создания так называемой империи.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.