Трамп отчитал Терезу Мэй за неправильную политику

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отчитал британского премьер-министра Терезу Мэй. Он раскритиковал ее за проводимую Лондоном политику. В частности, Трамп заявил, что Великобритания прилагает мало усилий для сдерживания Ирана, а также потакает нечестным, на его взгляд, торговым сделкам Европы с США, передает «Свободная пресса».

Отмечается, что Тереза Мэй позвонила Трампу, чтобы поздравить его с успехами Республиканской партии на прошедших в США выборах, сообщает RT. В это время американский лидер летел на самолете из Вашингтона в Париж. Указывается, что Трамп говорил с Мэй на повышенных тонах.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что европейские элиты находятся в поисках дальнейших путей развития ЕС, в том числе, рассматривая вариант создания так называемой империи.