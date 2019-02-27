Трамп остался доволен ужином с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил, что доволен результатами первого дня американо-северокорейского саммита. Как отмечает Reuters, президент США назвал ужин с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который состоялся в Ханое и длился более двух часов, «великолепным». Также глава Белого дома подчеркнул, что ждёт продолжения дискуссий. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы. Президент США, в свою очередь, пообещал реализовать имеющийся безграничный экономический потенциал КНДР

Отмечается, что во время ужина в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole лидеру КНДР и президенту США подали креветки и пунш из хурмы.

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдёт во Вьетнаме 27 и 88 февраля. Первая их встреча состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.

Ранее в Кремле сообщили, что будут приветствовать итоги встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если они помогут снизить напряженность и продвинуться в решении проблем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН высказал мнение о том, что в Ханое может быть достигнут определённый компромисс между некогда враждовавшими странами.



