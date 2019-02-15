Суббота
16 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Трамп оповестил о введении чрезвычайного положения

15 Февраля 2019 в 22:58
Трамп оповестил о введении чрезвычайного положения

Дональд Трамп отправил в обе палатам Конгресса письмо, в котором сообщил о введении в стране режима «общенационального чрезвычайного положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом», сообщают американские СМИ.

Документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает «Интерфакс».

ЧП позволит президенту США воспользоваться своими полномочиями в обход Конгресса США для получения средств на строительство стены после продолжавшейся 2 месяца конфронтации между администрацией Трампа и депутатами-демократами в Конгрессе США и рекордной 35-дневной приостановки работы правительства.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.