Трамп оповестил о введении чрезвычайного положения

Дональд Трамп отправил в обе палатам Конгресса письмо, в котором сообщил о введении в стране режима «общенационального чрезвычайного положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом», сообщают американские СМИ.

Документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает «Интерфакс».

ЧП позволит президенту США воспользоваться своими полномочиями в обход Конгресса США для получения средств на строительство стены после продолжавшейся 2 месяца конфронтации между администрацией Трампа и депутатами-демократами в Конгрессе США и рекордной 35-дневной приостановки работы правительства.

