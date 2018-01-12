Трамп объяснил свои слова о мигрантах из «вонючих дыр»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои слова о мигрантах, которые приезжают в Америку из стран – «вонючих дыр».



Трамп признал, что выразился жестко, но подчеркнул, что не произносил фразу, которую ему приписывают.

«Язык, которым я пользовался на встрече, посвященной иммиграционной реформе, был жестким. Но это (то есть спровоцировавшее политический скандал в Вашингтоне ругательство, приписанное Трампу) не тот язык, который использовался», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп на состоявшейся в четверг встрече с членами Конгресса по вопросам иммиграционной реформы назвал «вонючими дырами» слаборазвитые страны.