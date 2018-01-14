Трамп обвинил СМИ в искажении своих слов о Ким Чен Ыне

Слова о хороших отношениях президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном были переданы неправильно. Об этом заявил сам глава Белого дома в воскресенье, 14 января.

«Газета Wall Street Journal неверно сообщила, что я заявил ей: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я этого не говорил. Я сказал: "Если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница», — написал Трамп в своем Twitter.



В четверг издание Wall Street Journal опубликовало интервью Трампа, в котором он заявил: «Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном». При этом американский лидер отказался уточнить, встречался ли он с ним лично или нет.