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Трамп обвинил СМИ в искажении своих слов о Ким Чен Ыне

14 Января 2018 в 17:02
Трамп обвинил СМИ в искажении своих слов о Ким Чен Ыне

Слова о хороших отношениях президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном были переданы неправильно. Об этом заявил сам глава Белого дома в воскресенье, 14 января.

«Газета Wall Street Journal неверно сообщила, что я заявил ей: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я этого не говорил. Я сказал: "Если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница», — написал Трамп в своем Twitter.

В четверг издание Wall Street Journal опубликовало интервью Трампа, в котором он заявил: «Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном». При этом американский лидер отказался уточнить, встречался ли он с ним лично или нет.

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