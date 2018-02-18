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Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

18 Февраля 2018 в 20:43
Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если целью «российского вмешательства», было создание хаоса и раскола в США, то Москва в этом преуспела. Об этом она написал на своей странице в Twitter.

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!» — заявил президент США.

Трамп также добавил, что заявления о сговоре его предвыборного штаба с российскими властями являются вымыслом. При этом он подчеркнул, что никогда не отрицал возможности вмешательства Москвы в выборы.

Напомним, ранее американский Минюст обвинил три американские компании и 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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