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Трамп обвинил Россию в помощи КНДР

27 Февраля 2018 в 07:19
Во время пресс-конференции в понедельник, 26 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР, сообщает Newsweek.

Когда Трампа спросили про новости о том, что Пхеньян может быть расположен к переговорам с США по поводу ядерной программы КНДР, он ответил, что Пекин делает больше, чем когда-либо, чтобы подтолкнуть Северную Корею к переговорам. Россия, с другой стороны, «много всего отправляет в КНДР», сказал президент США.

Ранее Вашингтон призывал все страны, в том числе Россию и Китай, разорвать экономические и торговые связи с КНДР. Это решение нашло поддержку в Совете Безопасности ООН, Москва и Пекин одобрили три раунда санкций в отношении КНДР.
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