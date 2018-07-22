Трамп обвинил Хиллари Клинтон в шпионаже

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия во время президентской гонки в 2016 году организовали «незаконный шпионаж» за конкурентами от республиканцев. Такое заявление сделал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Все больше кажется, что за президентской кампанией Трампа незаконно шпионили, чтобы Нечестная Хиллари Клинтон и демократическая партия получили политические выгоды», - написал Трамп.

Трамп предложил сенаторам спросить у Клинтон, сработал ли ее план. При этом он назвал своих оппонентов «мошенниками» и призвал республиканцев сплотиться, пишет Газета.ру

Напомним, демократы после проигрыша на выборах в 2016 году обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию и инициировали расследование, в том числе в отношении победившего на выборах Дональда Трампа.