Трамп обсудит с Путиным экстрадицию россиян, причастных к хакерским атакам

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки намерен поднять вопрос об экстрадиции 12 российских граждан, в отношении которых выдвинуты обвинения по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Как рассказал Трамп в беседе с журналистами, сначала он не собирался говорить на эту тему с Путиным, но теперь обязательно поднимает вопрос.

«Ну, я могу. Я не думал об этом. Но я, разумеется, спрошу об этом», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Дональд Трамп снова напомнил, что вмешательство в президентскую кампанию в США произошло во времена его предшественника – Барака Обамы. Он также раскритиковал демократов за то, что не защитили свои данные.

Ранее Минюст США предъявил обвинение в причастности к хакерским атакам на компьютеры Демократической партии США 12-ти гражданам России. В Вашингтоне утверждают, что все фигуранты имели связи с ФСБ и «приложили руку» к утечке переписки Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года, пишет РИА Новости.



