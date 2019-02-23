Трамп обеспокоен обострением индо-пакистанского конфликта

Дональд Трамп заявил, что он очень обеспокоен ситуацией, происходящей между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

Кризис в отношениях двух государств резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир: боевик направил заминированный автомобиль в полицейский конвой. Жертвами теракта стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад». После атаки Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок, отозвала своего посла из Исламабада, а также подняла таможенные пошлины на товары. Пакистан, в свою очередь, отвергает попытки связать Исламабад с терактом.

Кашмир — спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплён официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Кашмир граничит с Афганистаном на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая на востоке, штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге и Пакистаном на западе.