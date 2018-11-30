Трамп не пожал руку Путину на G20

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не поприветствовали друг друга перед церемонией фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Российский лидер поднялся на подиум раньше главы Белого Дома. Трамп прошел мимо Путина, не протянув руки. После этого главы государств Группы двадцати направились в зал первого пленарного заседания. Президент России следовал в голове процессии, на отдалении от него – американский лидер. В зале пленарных заседаний Владимир Путин сидит рядом с принцем Саудовской Аравии.

До этого в Белом Доме заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп не будут встречаться «на ногах» на саммите G20. Ранее такой возможности не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Трамп объявил об отмене запланированных переговоров в связи с инцидентом в Керченском проливе.

До начала пленарного заседания президент России провёл встречу с лидерами БРИКС – Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В своём выступлении Путин, в частности, раскритиковал практику односторонних санкций, выразил тревогу действиями Вашингтона в сфере нераспространения и разоружения, которые создают риски бесконтрольной гонки вооружений.

Ранее политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что отказ Трампа от встречи с Путиным — трагическая ошибка.

Между тем, «Дни.ру» отмечают странные события, которые могут свидетельствовать о проклятии, наложенном на 13 саммит G20 в Аргентине.