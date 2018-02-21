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Трамп не перестает обвинять Обаму в российском вмешательстве

21 Февраля 2018 в 06:43
Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать своего предшественника Барака Обаму в связи с российским вмешательством в выборы США 2016 года. 

«Я был намного строже с Россией, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно Фейковые Новости!», - написал президент США в Twitter.

Ранее, Дональд Трамп процитировал Обаму.

«"Нет серьезного человека, который предположил бы, что как-то можно сфальсифицировать результаты выборов США, нет никаких доказательств того, что это произошло в прошлом и что это произойдет сейчас. Так что я предлагаю мистеру Трампу прекратить ныть и делать свое дело, чтобы получить голоса" - цитата президента Обамы прямо перед выборами. Это потому что он думал, что Продажная Хиллари выиграет выборы и не хотел "раскачивать лодку". Когда я с легкостью выиграл по итогам голосования Выборщиков, вся игра поменялась и российское оправдание стало главной историей Демократов», - написал Трамп в Twitter.

Агентство CNN сообщает, что представители Барака Обамы не дают комментариев по поводу последних высказываний Дональда Трампа.
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