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Трамп не будет вести переговоры с талибами

29 Января 2018 в 21:50
Трамп не будет вести переговоры с талибами

Дональд Трамп сообщил, что США в настоящее время не намерены вести переговоры с талибами. Это заявление он сделал в ответ на вопрос о реакции Соединенных Штатов на недавние атаки с человеческими жертвами в Афганистане, сообщает «Синьхуа».

Талибан — исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 годах («Исламский Эмират Афганистан») и регионом Вазиристан на севере Пакистана («Исламское государство Вазиристан») с 2004 года. ИЭА дипломатически было признано тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Советом Безопасности ООН признано террористической организацией в 2003 году. Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией 14.02.2003 года (решение вступило в силу 04.03.2003).

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