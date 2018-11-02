Трамп назвал сроки полного погашения госдолга США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что госдолг страны будет погашен к концу второго президентского срока. Об этом американский лидер сообщил во время совещания по увеличению количества рабочих мест в США. Отметим, что обещание погасить госдолг Дональд Трамп дал еще будучи кандидатом в президенты. Сейчас он заявляет, что США «скоро» начнут выплаты.

Отметим, что на сегодняшний день госдолг Соединенных Штатов составляет 21,7 триллионов долларов. За то время, пока Дональд Трамп находит в должности президента страны, долг увеличился ещё на 1,7 триллионов долларов, пишет «Свободная Пресса».