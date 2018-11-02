Трамп назвал сроки полного погашения госдолга США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что госдолг страны будет погашен к концу второго президентского срока. Об этом американский лидер сообщил во время совещания по увеличению количества рабочих мест в США. Отметим, что обещание погасить госдолг Дональд Трамп дал еще будучи кандидатом в президенты. Сейчас он заявляет, что США «скоро» начнут выплаты.
Отметим, что на сегодняшний день госдолг Соединенных Штатов составляет 21,7 триллионов долларов. За то время, пока Дональд Трамп находит в должности президента страны, долг увеличился ещё на 1,7 триллионов долларов, пишет «Свободная Пресса».Ранее, стало известно, что американские фондовые индексы пережили крупное падение на фоне роста доходности US Treasuries. Отмечается, что снижение индекса Dow Jones Industrial Average составило 800 пунктов. Рекордным с февраля месяца стало падение для Standard & Poor's 500, для Nasdaq Composite — с начала года. Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал о возможных причинах такого падения.