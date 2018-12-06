Трамп назвал себя жертвой харассмента

Дональд Трамп сообщил, что подвергся на своем посту «президентскому харассменту». Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

Американский президент подчеркнул, что именно действия его противников привели к тому, что рейтинг одобрения Трампа находится на уровне 50% - вместо положенных 75-ти. Таким образом глава Белого дома объявил их «президентском харассменте».

Он подчеркнул, что «потерял очки», в частности, на фоне фальшивой охоты на ведьм в связи с расследование взаимодействий между его избирательным штабом и Москвой.

Добавим, ранее компания Rasmussen Reports представила результаты опроса, согласно которым 49% респондентов заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента США. 50% придерживаются противоположной позиции.

Между тем, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий дело о «российском следе» в американских выборах, заявил о содействии следствию бывшего помощника президента страны по нацбезопасности Майкла Флинна. По его мнению, это обстоятельство должно быть учтено при выборе меры пресечения подсудимому.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что это дело в США носит исключительно внутриполитический характер. По его мнению, Вашингтону предстоит самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации. При этом сенатор напомнил, что именно обвинения Трампа в связи с Россией помешали встрече двух лидеров на саммите в Аргентине.