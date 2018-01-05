Трамп назвал «лживой» написанную о нем книгу

Книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» полна «лжи, искажений и несуществующих источников». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который является главным героем бестселлера, который совсем скоро должен выйти в продажу.

В своем Twitter Трамп признался, что закрыл автору скандальной книги доступ в Белый дом.

«Я никогда не говорил с ним для этой книги. (Книга) полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.



Ранее в СМИ были опубликованы отрывки из книги Вулфа. В одном из них журналист раскрыл тайну «летящей» прически Трампа. Автор утверждал, что сведения получил лично от дочери президента США – Иванки, пишет RT.