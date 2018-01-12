Дональд Трамп назвал Иран «главным спонсором терроризма».

«Его действия позволяют «Хезболлах», ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей», говорится в заявлении главы США, поступившем в РИА «Новости».

По словам Трампа, Иран «финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку».

В прошлом году Израиль заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций и его действия после «ядерной сделки» «только усиливает эту тенденцию» и наблюдаемое усиление региональной экспансии Ирана. Данная связь обусловлена тем, что отмена международных санкций привела к заключению Ираном многих контрактов с иностранными партнерами, дала импульс развития его экономике и обеспечила ему приток валютных ресурсов, используемых Тегераном для финансирования КСИР и проиранских вооруженных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.