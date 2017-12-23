Трамп намерен одобрить поставки на Украину противотанковых ракет

Поставки американских противотанковых ракет и ракетных установок на Украину будут одобрены президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказали источники в Госдепартаменте.

Речь идет о 210 противотанковых ракетах и 35 ракетных установках, на общую сумму 47 млн долларов, сообщает RT. По некоторым данным, в эту сумму могут быть включены комплексы Javelin.

Согласно протоколу, после одобрения Трампом план поставок оружия на Украину будет направлен в Конгресс США, где будет рассматриваться еще порядка месяца. В случае одобрения документ направят в Госдеп США.