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Трамп намерен одобрить поставки на Украину противотанковых ракет

23 Декабря 2017 в 10:32
Трамп намерен одобрить поставки на Украину противотанковых ракет

Поставки американских противотанковых ракет и ракетных установок на Украину будут одобрены президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказали источники в Госдепартаменте.

Речь идет о 210 противотанковых ракетах и 35 ракетных установках, на общую сумму 47 млн долларов, сообщает RT. По некоторым данным, в эту сумму могут быть включены комплексы Javelin.

Согласно протоколу, после одобрения Трампом план поставок оружия на Украину будет направлен в Конгресс США, где будет рассматриваться еще порядка месяца. В случае одобрения документ направят в Госдеп США.

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