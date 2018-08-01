Трамп начал строительство стены на границе с Мексикой

США уже начали строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с группой активистов Республиканской партии, пишет ТАСС.

По его словам, строительство большого отрезка уже инициировано, на него выделено 1,6 миллиарда долларов, однако потребуется дополнительное финансирование проекта, отмечает RT.

Строительство заграждения должно повысить безопасность границ США, отметил американский лидер. При этом он выразил готовность пойти на «радикальные меры», чтобы добиться ассигнования проекта стены, однако не уточнил, на какие, пишет «Свободная пресса».

Идея воздвижения стены на границе с Мексикой лоббируется Трампом давно, начиная с первого дня его вступления в должность, напоминают «Известия».