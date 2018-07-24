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«Трамп-курица» посетила Сан-Франциско

24 Июля 2018 в 08:12
«Трамп-курица» посетила Сан-Франциско

У берегов Сан-Франциско проплыла 10-метровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде курицы в тюремной форме, сообщает Североамериканское бюро НСН. Организаторы акции таким образом высказали протест против совместной пресс-конференции президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.  

Первое появление «Трамп-курицы» произошло еще в апреле 2017 года в рамках протеста против политики американского лидера.

Ранее во время первого государственного визита президента США в Великобританию протестующие запустили в небо гигантский надувной шар с изображением Трампа в виде младенца.

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