«Трамп-курица» посетила Сан-Франциско

У берегов Сан-Франциско проплыла 10-метровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде курицы в тюремной форме, сообщает Североамериканское бюро НСН. Организаторы акции таким образом высказали протест против совместной пресс-конференции президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Первое появление «Трамп-курицы» произошло еще в апреле 2017 года в рамках протеста против политики американского лидера.

Ранее во время первого государственного визита президента США в Великобританию протестующие запустили в небо гигантский надувной шар с изображением Трампа в виде младенца.