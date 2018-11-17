Трамп и Помпео обсудят убийство Хашокджи

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи и выводы, сделанные ЦРУ по итогам расследования. Об этом лидер Белого дома рассказал журналистам.

Ранее осведомленный источник в ЦРУ рассказал, что приказ об убийстве журналиста отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Буквально за день до этого аравийский МИД сообщил о непричастности наследного принца к истории с исчезновением и убийством Хашокджи, пишет RT.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше 2 недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналистам. По данным следствия, его задушили в здании генконсульства, а после тело расчленили и уничтожили.