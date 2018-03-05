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Трамп и Мэй осудили заявления Путина о новом вооружении России

5 Марта 2018 в 19:36
Трамп и Мэй осудили заявления Путина о новом вооружении России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали безответственными заявления российского лидера Владимира Путина о новом вооружении России. К такому соглашению они пришли в ходе телефонного разговора, отмечает RT.

«Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Также отмечается, что лидеры Великобритании и США обсудили ситуацию в Сирии. Напомним, новое вооружение России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию 1 марта.

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