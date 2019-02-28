Трамп и Ким Чен Ын не договорились в Ханое

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын не сумели прийти к соглашению по итогам саммита в столице Вьетрнама. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По её словам, несмотря на отсутствие результата, стороны с нетерпением ждут следующей встречи, отмечает RT . Кортежи лидеров США и КНДР покинули место проведения переговоров в Ханое.

Ранее в последний момент был отменён совместный обед Трампа и Ким Чен Ына, отмечает Газета.ру . Совместная трапеза должна была стать финальной точкой встречи на высшем уровне. Переговоры закончились раньше запланированного срока.