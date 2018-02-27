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Трамп готовится к предвыборной кампании 2020 года

27 Февраля 2018 в 20:05
Трамп готовится к предвыборной кампании 2020 года

Дональд Трамп назначил Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, передает «Интерфакс».

Парскейл ранее работал на «Trump Organization», в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года.

71-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.

В прошлом — предприниматель (главным образом в сфере недвижимости) и телеведущий. Человек года по версии журнала «Time» (2016).  


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