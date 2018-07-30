Трамп готов встретиться с руководством Ирана

Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что считает возможным провести переговоры с руководством Ирана, если оно готово на такой шаг.

Трамп заверил, что готов на встречу «в любое время».

Американский лидер подчеркнул, что Ирану нельзя дать возможность получить ядерное оружие, передает «Интерфакс».

15 июля 2015 года Иран и страны «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.

В октябре 2017 года президент США Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что Совместный всеобъемлющий план действий соответствует интересам США. Это решение получило поддержку Саудовской Аравии и Израиля; ЕС заявил, что действующее соглашение не может быть денонсировано решением одной страны. Министр иностранных дел РФ выразил сожаление о решении Трампа, но счёл, что это не приведет к прекращению действия соглашения.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Американский президент заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий. Также он анонсировал восстановление санкций против Тегерана.