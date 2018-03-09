Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном «до мая»

Президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ын Ен.

По его словам, встреча должна состояться до мая. Чон Ын Ен добавил, что США продолжат оказывать давление на КНДР, пока Пхеньян «не воплотит свои слова в конкретные дела».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила предварительное согласие Трампа на встречу с северокорейским лидером и добавила, что место и время встречи будет согласовано позднее, пишет Газета.ру.