Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

Трамп готов помиловать Манафорта

23 Августа 2018 в 09:59
Трамп готов помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп может помиловать бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Такое мнение выразила журналистка телеканала Fox News Айнсли Эрхардт. По её словам, американский лидер готов попросить помилование для Манафорта, поскольку тот был его «другом». Об этом журналистка рассказала после интервью, сообщает Газета.ру.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не знал о финансовых махинациях экс-главы предвыборного штаба.

Напомним, накануне Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Такое решение вынес суд присяжных.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.