Трамп готов помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп может помиловать бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Такое мнение выразила журналистка телеканала Fox News Айнсли Эрхардт. По её словам, американский лидер готов попросить помилование для Манафорта, поскольку тот был его «другом». Об этом журналистка рассказала после интервью, сообщает Газета.ру .

Ранее Дональд Трамп заявил, что не знал о финансовых махинациях экс-главы предвыборного штаба.

Напомним, накануне Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Такое решение вынес суд присяжных.