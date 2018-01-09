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Трамп готов конкурировать с Уинфри на выборах 2020 года

9 Января 2018 в 22:22
Трамп готов конкурировать с Уинфри на выборах 2020 года

Дональд Трамп заявил, что он готов победить телеведущую и миллиардера Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

«Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах», - заявил Трамп на встрече с конгрессменами.

Уинфри 7 января выступила на вручении премии «Золотой Глобус» с речью о расовом и гендерном неравенстве, после которой пользователи социальных сетей стали призывать к выдвижению телеведущей в президенты.

63-летняя Опра Гэйл Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986—2011). Журнал Forbes назвал её девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой — в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году. В 2013 году состояние Опры Уинфри оценивалось в $2,8 миллиардов, больше чем у какой-либо другой женщины в шоу-бизнесе. Она является первой чернокожей женщиной-миллиардером в истории. За ней рекорд по нахождению в списке ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time. Успешный медиамагнат Уинфри владеет собственной киностудией, журналом O, The Oprah Magazine, коммерчески успешным ресурсом Oprah.com, радиосетью, и наконец именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network. 

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