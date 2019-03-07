Трамп допустил нелегитимность выборов президента США

The Democrats in Congress yesterday were vicious and totally showed their cards for everyone to see. When the Republicans had the Majority they never acted with such hatred and scorn! The Dems are trying to win an election in 2020 that they know they cannot legitimately win!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019
Своим сообщением в Twitter Трамп отреагировал на запуск нового расследования юридического комитета Палаты представителей США, в рамках которого у более 80 человек из окружения президента, в том числе его сыновей, были запрошены документы и необходимые сведения. Комитет под руководством деморатов, в частности, интересют бизнес президента и его финансы.
«Вчера демократы в Конгрессе были злобными и раскрыли перед всеми свои карты. Когда у республиканцев было большинство, они никогда не действовали с такой ненавистью и презрением! Демократы пытаются выиграть выборы в 2020 году, которые они знают, что не могут выиграть легитимно», — написал Трамп.
Напомним, что ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал правильным решение Хиллари Клинтон не участвовать в президентской гонке.