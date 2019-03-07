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Трамп допустил нелегитимность выборов президента США

7 Марта 2019 в 06:31
Трамп допустил нелегитимность выборов президента США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что демократы не смогут легитимно одержать победу на американских президентских выборах 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Таким образом, как пишет CNN, глава Белого дома допустил, что если кандидат от Демократической партии займет его место, выборы можно будет считать нелегитимными, сообщает НСН.



Своим сообщением в Twitter Трамп отреагировал на запуск нового расследования юридического комитета Палаты представителей США, в рамках которого у более 80 человек из окружения президента, в том числе его сыновей, были запрошены документы и необходимые сведения. Комитет под руководством деморатов, в частности, интересют бизнес президента и его финансы.

«Вчера демократы в Конгрессе были злобными и раскрыли перед всеми свои карты. Когда у республиканцев было большинство, они никогда не действовали с такой ненавистью и презрением! Демократы пытаются выиграть выборы в 2020 году, которые они знают, что не могут выиграть легитимно», — написал Трамп.

Напомним, что ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал правильным решение Хиллари Клинтон не участвовать в президентской гонке.
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