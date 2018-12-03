Трамп добился сокращения пошлин на импорт автомобилей в Китай

Китайское руководство согласилось уменьшить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей из Соединённых Штатов Америки. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. В своём Twitter глава Белого Дома напомнил, что сейчас пошлины достигают 40%, передает RT .

Ранее Трамп принял решение не увеличивать пошлины в отношении КНР с 10% до 25% с 1 января 2019 года. Он объявил об этом по итогам встречи с председателем Кита Си Цзиньпин в ходе саммита G20 в Аргентине. Они условились подписать в ближайшее время новое торговое соглашение сроком на три месяца.

Как отмечают Известия , торговая война между Пекином и Вашингтоном началась 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами.

Политолог Александр Асафов в эфире НСН заявил ранее, что агрессивная политика США вынудит Европу примкнуть к союзу России и Китая.