Трамп анонсировал «масштабный пакет санкций» против КНДР и партнеров

США введут против КНДР «масштабный пакет санкций». Об этом, как сообщили СМИ, говорится в речи президента Дональда Трампа, с которой он выступит сегодня.

«Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил», — заявляет Трамп, слова которого приводит RT.

Согласно выдержкам из речи Трампа, которые распространил Белый дом, санкции будут введены против 56 северокорейских судов, судоходных компаний, а также торговый партнеров Пхеньяна.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о танкерах, которые в обход санкций поставляют несть в КНДР путем перекачки ее на северокорейские суда в открытом море.