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Трамп анонсировал «масштабный пакет санкций» против КНДР и партнеров

23 Февраля 2018 в 18:32
Трамп анонсировал «масштабный пакет санкций» против КНДР и партнеров

США введут против КНДР «масштабный пакет санкций». Об этом, как сообщили СМИ, говорится в речи президента Дональда Трампа, с которой он выступит сегодня.

«Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил», — заявляет Трамп, слова которого приводит RT.
Согласно выдержкам из речи Трампа, которые распространил Белый дом, санкции будут введены против 56 северокорейских судов, судоходных компаний, а также торговый партнеров Пхеньяна.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о танкерах, которые в обход санкций поставляют несть в КНДР путем перекачки ее на северокорейские суда в открытом море.

 

 

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