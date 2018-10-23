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«Товарищ Максим» готов возглавить Приморье

23 Октября 2018 в 22:07
«Товарищ Максим» готов возглавить Приморье

Партия «Коммунисты России», как ожидается, выдвинет кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина для участия в выборах главы Приморья, передает «Интерфакс».

В среду он вылетает во Владивосток, где 26 октября состоится конференция краевого отделения партии «Коммунисты России», на которой Сурайкин будет выдвинут кандидатом в губернаторы.

«Товарищ Максим» также сообщил, что в случае избрания главой Приморья будет вынужден оставить пост вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области, на который был избран 19 сентября.

Ранее НСН сообщала, что 52-летний Олег Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании, ограничений пассивного избирательного права у него нет, для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря.

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