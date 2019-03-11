Тотальный обыск идёт в ТЦ «Москва»

Представители правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва» в районе Люблино на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщает РИА ФАН, ссылаясь на источник в силовых структурах.

С самого утра территорию торгового комплекса на Тихорецком бульваре оцепили сотрудники полиции и ОМОНа. Все люди, которые находятся в «Москве», досматриваются, обыскиваются помещения.

Пока официально не уточняется, что стало причиной проведения операции. Однако известно, что 7 марта продавцы в ТЦ «Москва» не смогли поделить точку, конфликт вылился в поножовщину. Четыре человека получили ножевые ранения, один - огнестрельное. Пострадавшие госпитализированы.

По некоторым данным, аналогичные обыски проводятся на рынке «Садовод».