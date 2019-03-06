Торговый дефицит США достиг максимума за 10 лет

Дефицит торгового баланса США в 2018 году составил 621 млрд долларов, достигнув максимума за десять лет. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Министерством торговли США, сообщает «Синьхуа».

Торговый дефицит возникает в ситуации, в которой импорт товаров и услуг в определенной стране превышает экспорт из нее. Хотя незначительный торговый дефицит является обычным явлением для стран со стабильной экономикой, и может возникать время от времени, не принося вреда для развития экономики. Однако длительные периоды дисбаланса между экспортом и импортом могут создать существенное экономическое напряжение.