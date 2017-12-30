Торговые центры Красноярска и Новосибирска проверяют после звонков о минировании

Торговые центры крупнейших городов Сибири в субботу проверяют на наличие взрывчатых веществ после серии звонков о минировании. Проверки экстренных служб проходят в ТЦ Красноярска и Новосибирска.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, в Новосибирске были эвакуированы «Весаль», «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк», «Аура».

В Красноярске силовые структуры работают в центре «Атмосфера для дома» и «Космосмолл».

Накануне из-за атаки телефонных террористов массово эвакуировали торговые центры в Омске и Томске. Все сообщения о минировании оказались ложными.