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Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

24 Октября 2018 в 13:57
Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о беспрецедентном высоком росте заработных плат россиян. По его словам, за 2018 год рост составил практически 11%, что касается как реального, так и номинального выражения выплат, передает Ura.ru. По мнению министра на рост в частности повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и выполнение майских указов президента.

Напомним, ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году ожидается снижение реальных зарплат на 1,4%. Это произойдет из-за ее чрезмерного роста в течение 2018 года.

Ранее, Минтруд опубликовал данные, согласно которым реальные зарплаты россиян увеличились почти на 10% за первые четыре месяца 2018 года. В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин не поверил данным ведомства. По его словам, заработные платы скорее падают или стагнируют.
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