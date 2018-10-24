Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о беспрецедентном высоком росте заработных плат россиян. По его словам, за 2018 год рост составил практически 11%, что касается как реального, так и номинального выражения выплат, передает Ura.ru. По мнению министра на рост в частности повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и выполнение майских указов президента.

Напомним, ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году ожидается снижение реальных зарплат на 1,4%. Это произойдет из-за ее чрезмерного роста в течение 2018 года.