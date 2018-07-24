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Тонны свиного жира из Австрии будут уничтожены в Подмосковье

24 Июля 2018 в 23:16
Тонны свиного жира из Австрии будут уничтожены в Подмосковье

В Московской области пресечена попытка транзита более 42 тонн свиного жира из Австрии, запрещенного к ввозу на территорию РФ, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Данные действия предприняты в целях реализации указа президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» .

По австрийским ветеринарным сопроводительным документам «жир свиной замороженный» должен был следовать в Бишкек транзитом через Беларусь, Российскую Федерацию и Казахстан.

Выявленная продукция будет уничтожена в установленном порядке.

Смалец или лярд — жир, вытопленный из сала. Смалец используют при приготовлении различных блюд, он может использоваться для жарки, а также в качестве закуски, намазанный на хлеб. В быту смалец используют для смазки ножовочных полотен для металла при распиловке, метчиков и плашек при нарезании резьбы для меньшего износа инструмента и лёгкости обработки. Часть смальца, не застывающего при комнатной температуре, используют для смазки дверных петель, трущихся частей простых механизмов. В мыловарении смалец используют в качестве недорогого ингредиента.


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