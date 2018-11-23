Толстовские чтения впервые пришли в Крым

Впервые в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко пройдут чтения «Творческое наследие Л.Н. Толстого в контексте Крыма».Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РК.«Мероприятия будут организованы в дни памяти великого классика Льва Толстого 27-28 ноября 2018 года. Торжественное открытие чтений в Центральной библиотеке Крыма состоится 27 ноября в 13:00», — пояснили в пресс-службе.В пятидесятых годах 19 века Толстой участвовал в военных действиях, находясь в Севастополе. В осажденном городе он сражался на прославленном Четвертом бастионе. Армейский быт и эпизоды войны дали Толстому материал для художественных очерков «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года» (все опубликовано в «Современнике» в 1855-56). Эти очерки получили название «Севастопольские рассказы».Ранее НСН рассказала , что в Москве после реставрации открылся Дом-музей Ивана Тургенева и первый памятник писателю на улице Остоженка. Церемония была приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Автором монумента стал народный художник Сергей Казанцев. Памятник и дом- музей Тургенева составляют единый архитектурный комплекс. Глава государства в своей речи на открытии памятника отметил, что он воздвигнут в историческом месте, связанном с московским периодом биографии писателя.