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Просто бизнес. В Кремле рассказали, зачем закупили сигарет на 19 млн рублей

28 Февраля 2019 в 11:23
Просто бизнес. В Кремле рассказали, зачем закупили сигарет на 19 млн рублей

Приобретённые управлением делами президента РФ сигареты на 19 миллионов рублей предназначены для обыкновенной коммерческой деятельности. С таким разъяснением выступила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова. Как отмечает Ura.ru, она подчеркнула, что торговый дом «Кремлевский», осуществивший закупку, занимается бизнесом, и бюджетные средства не использовались.

По словам Крыловой, «Кремлевский» будет заниматься поставками табачных изделий в отечественные торговые сети. Пресс-секретарь особо отметила, что у торгового дома наличествует необходимое разрешение, передает RT.

Федеральное государственное унитарное предприятие Торговый дом «Кремлевский» входит в структуру управления делами президента России. О том, что он приобрел крупную партию сигарет следует из данных, опубликованных на сайте государственных закупок.

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