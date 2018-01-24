Только 20 российских лыжников пригласили на олимпиаду.

Международный олимпийский комитет пригласил на Игры в Пхёнчхане лишь 20 российских лыжников из 45. Их фамилии были внесены Федерацией лыжных гонок России и представлены в МОК. В частности, из списка исключили Дениса Спицова и Татьяну Алёшину, которые попали во взрослую сборную недавно, и у них не успели взять необходимые четыре допинг-пробы во внесоревновательный период, сообщает RT.

23 января стало известно, что приглашение на Олимпийские игры не получил лидер сборной России Сергей Устюгов. Он посчитал такое решение безосновательным, но предсказуемым. При этом МОК объяснил свое решение не приглашать российских спортсменов на Олимпиаду не допинг–скандалом, а «некими возможными проверками» в будущем, пишет «Газета.ру» .

Ранее СМИ сообщили о запрете на пронос российского флага на трибуны Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Южной Корее. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать слова «бойкот» во время разговора про Олимпиаду.