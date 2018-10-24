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Точная копия «Титаника» отправится в рейс в 2022 году

24 Октября 2018 в 11:44
Точная копия «Титаника» отправится в рейс в 2022 году

Точная копия «Титаника» повторит путь своего предшественника. Правда, на этот раз создатели двойника рассчитывают на полный маршрут: от Саутхэмптона до Нью-Йорка. Событие будет приурочено к 110-летию крушения легендарного корабля. Первый рейс «Титаника» состоится в 2022 году, сообщает РЕН ТВ.

Как уточнили в компании, которая занимается проектом, «Титаник II» получит самые современные средства безопасности и сможет вместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. В то же время для будущих пассажиров пообещали отсутствие проблем со шлюпками, пишет RT.

В строительство лайнера планируется вложить около 500 миллионов долларов.

Стоит отметить, что необычные виды туризма в скором времени появятся не только на Земле. Для тех, кто захочет необычных впечатлений в будущем могут быть созданы туристические корабли для полёта вокруг Луны. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН посчитал такую идею Илона Маска вполне реальной.

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