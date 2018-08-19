Титул «Миссис Россия-2018» завоевала уроженка Твери

В России назвали самую обаятельную и привлекательную «Миссис». Конкурс «Миссис Россия-2018» прошел накануне, корону победительницы получила жительница Твери Анна Телегина.

В мероприятии, финал которого прошел в концертном зале «Планета КВН» в Москве, приняли участие три десятка женщин из разных городов страны, отобранные по итогам местных конкурсов красоты. Победительница получила корону из хохломского золота, украшенную красными, янтарными и золотистыми кристаллами. Аксессуар Телегиной передала победительница конкурса прошлого года – Полина Диброва.

Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис стала Евгения Бурло из Геленджика. Добавим, что в этом году в конкурсе участвовали 11 многодетных мам, пишет RT.