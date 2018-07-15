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Тимошенко встретилась с Коломойским в польском отеле

15 Июля 2018 в 12:42
Тимошенко встретилась с Коломойским в польском отеле

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко была замечено в одном из польских отелей в компании бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что встреча Тимошенко и Коломойского не была «случайной». По всем признакам она была заранее спланирована. При этом неизвестно, сколько времени кандидат в президенты Украины общалась с олигархом.

Ранее в июле Тимошенко объявила о своих намерениях участвовать в президентских выборах на Украине 2019 года. Тимошенко уверена в своей победе на выборах, которые должны стать последней президентской кампанией в стране. По мнению политика, Украине следует сменить президентскую форму правления на парламентскую.

Бизнесмен Игорь Коломойский контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу «1+1» и одноименный телеканал, пишет Газета.ру

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