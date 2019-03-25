Тимошенко уверена в выходе во второй тур выборов

Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что выйдет во второй тур президентских выборов на Украине вместе с продюсером и актером Владимиром Зеленским.

Тимошенко рассказала, что представители ее команды провели опрос жителей более 3,5 миллиона квартир на Украине, передает РИА «Новости».

«Зеленский имеет 20,89%, Петр Алексеевич, и для меня это было немного неожиданно, имеет 15% с копейками. А мы имеем 31% с копейками», - заявила Тимошенко в эфире трансляции «В гостях у Дмитрия Гордона».

Примерная явка составит более 60 процентов.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.