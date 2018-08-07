Тимошенко предложила властям Украины поехать на заработки в другие страны

Глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что позволяет держаться экономике страны на плаву. Она заявила, что это украинцы, работающие за границей и присылающие деньги своим родным на Украине. Об этом политик написала в своем Facebook. По словам Тимошенко, за счет этих «простых людей» за 2018 год бюджет страны получил около 5 млрд евро, пишет «Газета.ру».

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», - заявила лидер «Батькивщины». Она также предложила руководству Украины отправиться «на заработки» в другие страны, отметив, что власти живут «все лучше и лучше», а простые украинцы «все хуже и хуже», передает Ura.ru.

Тимошенко также заявила о проблемах в стране – плохих дорогах, коррупции, задержках пенсий.