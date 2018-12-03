Тимофей Баженов рассказал «Подъемникам» о своей книге и новом проекте

В гостях у «Подъёмников» на «НАШЕм радио» побывал Тимофей Баженов – известный журналист, телеведущий, автор множества телевизионных проектов.

Тимофей рассказал о своем новом проекте «Как устроен мир», премьера которого состоится 3 декабря на телеканале РЕН-ТВ.

«Мы, конечно, никаких мифов не развенчиваем, мы собираем их в некую агломерацию и выясняем, что в этих мифах может быть правдой. И поскольку эта передача документальная, научно-популярная, она объединяет массу мнений и все взгляды на тот предмет, который мы изучаем», — сообщил журналист.

Ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков поговорили с Тимофеем, как с коллегой-журналистом, о том, насколько блогеры стали популярнее телеведущих.

«Я поменял своё отношение к блогерству. Еще года полтора назад я с большим презрением к этому относился. А теперь я сам стал блогером, правда, я, так сказать, прикладываю свои усилия исключительно в Instagram. Но если у человека миллион просмотров в интернете, он считается звездой. А если у нас на самом заштатном эфире, на повторе распоследнем меньше 19 миллионов просмотров — нас премии лишают», — заявил Баженов.

Кроме того, Тимофей Баженов рассказал о своей первой книге под названием «Дикие истории. Дневник настоящего мужика», которая появится в продаже 7 декабря.

«Я никогда не думал, что я писатель. Но в этом году мне приспичило, и я написал книгу, причем толстую. О воспоминаниях моей жизни, о всяких людоедах и зверях», — поделился эмоциями телеведущий.